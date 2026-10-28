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    Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусство

    Искусство
    • 28 октября, 2026
    • 15:54
    Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусство

    Современные музеи должны выстраивать диалог с посетителями на понятном каждому языке, и для Национального музея ковра в Азербайджане таким языком является традиционное искусство.

    Как сообщает Report, об этом директор Национального музея ковра Амина Меликова заявила на сессии "Музеи и объекты наследия как пространства межкультурного диалога" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    "Мы привыкли выстраивать диалог на языке традиционного искусства, на языке ковра. В Азербайджане мы часто говорим, что в каждом орнаменте зашифрован особый код, своего рода алфавит, в котором заключено послание наших предков", - сказала она.

    По словам Меликовой, в условиях информационного изобилия традиционное искусство помогает находить ответы на многие вопросы, волнующие людей в повседневной жизни.

    Она отметила, что современные музеи должны учитывать ожидания разных поколений и посетителей: "Мы должны говорить на одном языке, понятном каждому. Для нас это язык орнаментов, язык традиционного искусства и язык эмоций, которые сегодня имеют особое значение".

    Меликова добавила, что ковры являются носителями информации и хранителями памяти.

    По ее словам, Национальный музей ковра стремится общаться с посетителями именно посредством традиционного искусства и успешно развивает этот подход.

    Меликова также напомнила, что Национальный музей ковра в Азербайджане стал первым в мире музеем, посвященным ковровому искусству.

    Амина Меликова VII Всемирный форум межкультурного диалога Азербайджанский национальный музей ковра
    Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur
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