Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur
İncəsənət
- 28 oktyabr, 2026
- 16:00
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Müasir muzeylər ziyarətçilərlə hər kəsə anlaşılan dildə dialoq qurmalıdır və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi üçün belə bir dil ənənəvi incəsənətdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikova Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində "Muzeylər və irs obyektləri mədəniyyətlərarası dialoq məkanı kimi" adlı sessiyada bildirib.
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