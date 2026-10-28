İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur

    İncəsənət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 16:00
    Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur

    Müasir muzeylər ziyarətçilərlə hər kəsə anlaşılan dildə dialoq qurmalıdır və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi üçün belə bir dil ənənəvi incəsənətdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikova Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində "Muzeylər və irs obyektləri mədəniyyətlərarası dialoq məkanı kimi" adlı sessiyada bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Əminə Məlikova VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусство
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