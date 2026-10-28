ЕК рассчитывает на рост выпуска топлива на европейских НПЗ на фоне энергокризиса

Еврокомиссия рассматривает возможности временного увеличения производства топлива на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты, одновременно стремясь сохранить курс на отказ от ископаемого топлива.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"Мы должны обеспечить достаточные и гибкие мощности по переработке нефти в Европе как сегодня, так и в будущем", - сказал Йоргенсен на пресс-конференции по итогам первого диалога ЕК с представителями европейских НПЗ в Брюсселе.

По его словам, из-за геополитической нестабильности Европа столкнулась с очередным энергокризисом, сопровождающимся значительным ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Это, в свою очередь, повышает расходы европейских компаний и домохозяйств.

Йоргенсен отметил, что за последние два десятилетия в Евросоюзе закрылись около 25% нефтеперерабатывающих заводов, а совокупные мощности нефтепереработки сократились примерно на 10%.

"Это не только вопрос экономической конкурентоспособности. Это также вопрос безопасности, потому что мы слишком хорошо знаем, насколько опасна зависимость", - подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, Еврокомиссия рассмотрит предложения представителей отрасли, в том числе возможное временное и адресное смягчение отдельных технических требований для увеличения производства нефтепродуктов.

Комиссар отметил, что угрозы дефицита топлива в ЕС нет, но существует кризис для потребителей.

"Для компании или гражданина, которые не могут позволить себе топливо или отопление дома, не имеет большого значения, есть ли кризис поставок", - сказал он.

По словам Йоргенсена, ожидается, что мировой рынок дизельного топлива останется напряженным вплоть до 2027 года, что будет поддерживать высокие цены.

Он также подчеркнул стратегическую роль европейских НПЗ в обеспечении потребностей экономики и обороны, в частности в производстве дизельного и авиационного топлива.

При этом он добавил, что рост производства не должен подрывать долгосрочную климатическую стратегию ЕС. После завершения нынешнего кризиса на мировом рынке может возникнуть избыток нефтепродуктов, поэтому отрасли необходимо использовать нынешний период для подготовки к структурным изменениям.

"Было бы трагедией для самого сектора, если бы, сосредоточившись исключительно на краткосрочных задачах, мы поставили под угрозу долгосрочный успех", - отметил Йоргенсен.

ЕК намерена совместно с отраслью разработать дорожную карту трансформации нефтепереработки, предусматривающую развитие производства биотоплива и других возобновляемых жидких видов топлива.