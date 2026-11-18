В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 09:22
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Подземные толчки были зафиксированы в среду на глубине 10 км.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводится.
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