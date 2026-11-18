В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Подземные толчки были зафиксированы в среду на глубине 10 км.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводится.