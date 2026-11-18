İndoneziyada 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 09:33
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İndoneziyada 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Geoelmlər Tədqiqat Mərkəzi (GFZ) məlumat verib.
Yeraltı təkanlar bu gün 10 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Mümkün dağıntılar və zərərçəkənlər barədə məlumat verilməyib.
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