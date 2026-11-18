Участники командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2026 посетили Парк Победы в Баку, являющийся символом исторической Победы Азербайджана, одержанной в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Гости ознакомились с историей 44-дневной Отечественной войны и архитектурными особенностями парка.

Посетителям была предоставлена подробная информация о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.