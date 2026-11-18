Сегодня баскетбольная команда "Нефтчи" сыграет в Латвии с "Ригой" в рамках регулярного сезона Кубка Европы ФИБА.

Как сообщает Report, матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, что "Нефтчи", выигравший лишь одну из шести предыдущих встреч при пяти поражениях, замыкает таблицу группы H с 7 очками.