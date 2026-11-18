FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" bu gün səfərdə Latviya komandası ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 09:00
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" H qrupunun VII turunda Latviyada "Riqa"nın qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, əvvəlki altı oyunun birində qalib gələn, beşində uduzan "Neftçi" 7 xalla H qrupunda sonuncu pillədə qərarlaşıb.
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