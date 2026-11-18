Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2026)
- 18 ноября, 2026
- 09:27
Будьте в курсе главных новостей!
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,8681 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,4%, до 2,0687 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8681
|
1 Российский рубль
|
2,0687
|
1 Австралийский доллар
|
1,1422
|
1 Белорусский рубль
|
0,5682
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1277
|
1 Чешская крона
|
0,0767
|
1 Китайский юань
|
0,2550
|
1 Датская крона
|
0,2499
|
1 Грузинский лари
|
0,6553
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0182
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2436
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1677
|
1 Швейцарский франк
|
2,0230
|
1 Израильский шекель
|
0,5226
|
1 Канадский доллар
|
1,1879
|
1 Кувейтский динар
|
5,4524
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3830
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5093
|
1 Молдавский лей
|
0,0931
|
1 Норвежская крона
|
0,1764
|
100 Узбекских сумов
|
0,0142
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6132
|
1 Польский злотый
|
0,4241
|
1 Румынский лей
|
0,3493
|
1 Сербский динар
|
0,0159
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3184
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2865
|
1 Турецкая лира
|
0,0337
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0376
|
1 Японская йена
|
1,0681
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9336
|
Золото (1 унция)
|
6435,2055
|
Серебро (1 унция)
|
77,9609
|
Платина (1 унция)
|
2390,8970
|
Палладиум (1 унция)
|
1619,4540