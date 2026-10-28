UKMTO: США рекомендуют судам избегать прохода через Ормузский пролив
- 28 октября, 2026
- 15:50
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США вводят блокаду всех иранских портов и береговых линий в ответ на продолжающиеся действия Ирана и незаконные попытки установить контроль над Ормузским проливом в нарушение международного права.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) со ссылкой на Центр навигации США.
"Эта блокада распространяется на все суда, независимо от флага или принадлежности. Нейтральные суда, перевозящие нейтральные грузы или в балласте, между нейтральными портами в Оманском заливе и Ормузском проливе могут подвергаться досмотру", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в связи с текущей геополитической ситуацией судам рекомендуется избегать проход через Ормузский пролив.
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