Кавелашвили: Многостороннее развитие стратегического партнерства с Азербайджаном - приоритет для Грузии

Между Грузией и Азербайджаном существует прочное стратегическое партнерство, и его многостороннее развитие является приоритетом для Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михеил Кавелашвили в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Как отметил Михаил Кавелашвили во время встречи, поддержание прочного стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном на высоком уровне и его многостороннее развитие является приоритетом для Грузии. В ходе встречи было подчеркнуто, что на фоне продолжающихся геополитических процессов, когда международный порядок коренным образом меняется, поддержание стабильности и мира в регионе приобретает все большее значение. Президент Грузии поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сказано в сообщении администрации президента Грузии.