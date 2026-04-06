    Кавелашвили: Многостороннее развитие стратегического партнерства с Азербайджаном - приоритет для Грузии

    • 06 апреля, 2026
    • 14:09
    Между Грузией и Азербайджаном существует прочное стратегическое партнерство, и его многостороннее развитие является приоритетом для Грузии.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михеил Кавелашвили в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Как отметил Михаил Кавелашвили во время встречи, поддержание прочного стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном на высоком уровне и его многостороннее развитие является приоритетом для Грузии. В ходе встречи было подчеркнуто, что на фоне продолжающихся геополитических процессов, когда международный порядок коренным образом меняется, поддержание стабильности и мира в регионе приобретает все большее значение. Президент Грузии поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сказано в сообщении администрации президента Грузии.

    Mixail Kavelaşvili: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın çoxtərəfli inkişafı Gürcüstan üçün prioritetdir
    Kavelashvili: Advancing strategic partnership is a priority for Georgia

