Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии
10 марта, 2026
12:43
Президент Грузии Михаил Кавелашвили и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро обсудили текущие политические процессы в Грузии.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила администрация президента страны.
Кавелашвили отметил, что с 2012 года Грузия была и остается решительным сторонником демократических принципов, прав человека и верховенства закона.
Он подчеркнул, что страна последовательно выступает в качестве конструктивного и ответственного государства-участника, приверженного укреплению многостороннего сотрудничества и диалога.
