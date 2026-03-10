Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 12:43
    Президент Грузии Михаил Кавелашвили и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро обсудили текущие политические процессы в Грузии.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила администрация президента страны.

    Кавелашвили отметил, что с 2012 года Грузия была и остается решительным сторонником демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

    Он подчеркнул, что страна последовательно выступает в качестве конструктивного и ответственного государства-участника, приверженного укреплению многостороннего сотрудничества и диалога.

    Лента новостей