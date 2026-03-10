İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kavelaşvili ATƏT PA prezidenti ilə ölkədə baş verən siyasi prosesləri müzakirə edib

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 12:18
    Kavelaşvili ATƏT PA prezidenti ilə ölkədə baş verən siyasi prosesləri müzakirə edib

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili ölkədə səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) prezidenti Pere Joan Pons Sampietro ilə görüşüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, görüş Prezident Sarayında keçirilib.

    Gürcüstan Prezidentinin Administrasiyasının yaydığı məlumata görə, dövlət başçısı ATƏT PA prezidentinin ölkəyə səfərini alqışlayıb və bu səfərin cari məsələlərin müzakirəsi, həmçinin gələcək əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün yaxşı imkan yaratdığını bildirib.

    Görüş zamanı ölkədə baş verən siyasi proseslər və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Prezident qeyd edib ki, Gürcüstan 2012-ci ildən etibarən demokratik prinsiplərin, insan hüquqlarının və qanunun aliliyinin güclü tərəfdarı olub və bu kursu davam etdirir.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Gürcüstan çoxtərəfli əməkdaşlığın və dialoqun gücləndirilməsinə sadiq qalaraq beynəlxalq platformalarda konstruktiv və məsuliyyətli tərəfdaş kimi çıxış edir.

    ATƏT PA Gürcüstan Mixeil Kavelaşvili
    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    Son xəbərlər

    12:54

    Ötən həftə ən çox yağıntı Astaraya düşüb

    Ekologiya
    12:53

    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    12:50

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb

    Region
    12:49

    Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparır

    Biznes
    12:49

    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:40

    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır

    Digər ölkələr
    12:37
    Foto

    Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçirib

    Fərdi
    12:36

    Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:33

    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti