Катар назначил нового посла в Армении
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 11:14
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани назначил нового посла Катара в Армении.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что указом эмира Катара Мансур Абдулла Салем Саад Аль-Сулейтин назначен послом в Армении.
