    Qətər Ermənistana yeni səfir təyin edib

    Region
    26 noyabr, 2025
    11:22
    Qətər Ermənistana yeni səfir təyin edib

    Qətər əmiri şeyx Tamim bin Həməd Əl Tani ölkəsinin Ermənistanda yeni səfirini təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, Qətər əmirinin fərmanı ilə Mansur Abdullah Sələm Saad Əl-Suleytin Ermənistana səfir təyin edilib.

    Катар назначил нового посла в Армении

