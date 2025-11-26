Qətər Ermənistana yeni səfir təyin edib
Region
- 26 noyabr, 2025
- 11:22
Qətər əmiri şeyx Tamim bin Həməd Əl Tani ölkəsinin Ermənistanda yeni səfirini təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Qətər əmirinin fərmanı ilə Mansur Abdullah Sələm Saad Əl-Suleytin Ermənistana səfir təyin edilib.
Son xəbərlər
11:40
Yaxında Zəngəzur dəhlizinin Naxçıvandan keçən dəmir yolunun tikintisinə başlanılacaqİnfrastruktur
11:40
İlhom Nematov: "Azərbaycan multimodal dəhlizlərin genişləndirilməsində mühüm təşəbbüslərlə seçilir"İnfrastruktur
11:39
"Samruk-Kazyna": Azərbaycanın kapital bazarı ilə əməkdaşlıqda böyük irəliləyiş olacaqBiznes
11:34
Premyer Liqa: "Neftçi" və "Qarabağ"ın XIII turdakı oyunlarına təyinatlar açıqlanıbFutbol
11:32
Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölübHadisə
11:30
Nazir: "Şimal-Cənub" dəhlizi üzrə yük dövriyyəsi 5 milyon tona çatdırılacaq"İnfrastruktur
11:27
"Barselona"nın 53 oyunluq seriyası başa çatıbFutbol
11:25
Rəşad Nəbiyev: "Nəqliyyat sektoru Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət daşıyır"İnfrastruktur
11:22