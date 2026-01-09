İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    NBA oyunu təxirə salınıb

    • 09 yanvar, 2026
    NBA oyunu təxirə salınıb

    Milli Basketbol Assosasiyasında (NBA) bu gün keçirilməli olan "Çikaqo" - "Mayami" oyunu təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Qarşılaşma meydançada rütubətin çox olması səbəbindən nəzərdə tutulan tarixdə baş tutmayıb.

    Qeyd edək ki, "Mayami" Şərq Konfransında 20 qələbə ilə 7-ci pillədə qərarlaşıb. "Çikaqo" isə 17 qalibiyyətlə onuncudur.

    NBA basketbol oyunu təxirə salındı Milli Basketbol Assosiasiyası Çikaqo Mayami

