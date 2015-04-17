Международный экономический форум "Каспийский диалог - 2015" состоялся в Москве

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан используют Каспий как инструмент развития многостороннего сотрудничества, - эта позиция в очередной раз была подтверждена на международном экономическом форуме "Каспийский диалог - 2015", прошедшем в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, тематика восьмого по счету форума охватывала все стороны хозяйственной деятельности прибрежных стран в акватории Каспийского моря. В первую очередь это - освоение месторождений каспийских углеводородов, разведанные запасы которых составляют около 10 млрд. тонн, однако реальные залежи могут быть намного больше. По прогнозам экспертов, только в ближайшие пять-семь лет на Каспии будет добыто 200 млн. тонн нефти и 270 млрд. кубометров природного газа.

"И если мы живем вместе, наши совместные усилия должны быть направлены на рациональное использование природных богатств каспийского региона", - считает Анатолий Дмитриевский, директор Института проблем нефти и газа Российской академии наук.

Участники "Каспийского диалога" убеждены: ресурсы моря надо использовать эффективно, а добыча нефти и газа с морского дна не должна наносить непоправимого ущерба экологии. Поэтому особое внимание на форуме уделялось внедрению новейших технологий для предотвращения экологических катастроф на Каспии.

В рамках форума были высказаны интересные предложения по формированию на Каспии зоны свободной торговли, наращиванию производственной кооперации, созданию постоянно действующего Каспийского экономического форума и Каспийского логистического центра. Но главное, что все прикаспийские государства согласны: любые решения по стратегическим проектам на Каспии должны приниматься коллегиально.

Особая роль в промышленном и экологическом сотрудничестве прикаспийских стран отводится Азербайджану, ведь добыча углеводородов на Каспии началась именно с Баку. И сегодня Азербайджан является ведущей добывающей и экспортирующей державой в акватории Каспийского моря. "Я думаю, что Азербайджан вносит конструктивную роль в развитие и укрепление партнерства всех пяти прикаспийских государств", - подчеркивает Георгий Петров, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.

"Перед странами прикаспийского региона вплотную стоит вопрос: как мы будем работать с Каспием, уникальным достоянием пяти стран и народов, населяющих его берега, - говорит Дмитрий Савельев, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку. - В последнее десятилетие российско-азербайджанские отношения демонстрируют, что два наших государства - союзники, способные достигать договоренностей по самым сложным вопросам. Поэтому от России и Азербайджана в первую очередь зависит создание на Каспии территории мира, согласия, сотрудничества и развития".

12 августа в Астрахани пройдут широкие торжества по случаю Дня Каспия, отмечающегося с 2006 года. Представители всех стран "каспийской пятерки" примут участие в празднике, который призван стать новой площадкой для открытого диалога общественных организаций, бизнеса и государственной власти прикаспийских государств в неофициальном формате.