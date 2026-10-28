Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Посол Ирана: Борьба с преступностью требует консолидации усилий всех стран

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 16:40
    Посол Ирана: Борьба с преступностью требует консолидации усилий всех стран

    Сегодня борьба с преступностью в мире невозможна усилиями лишь одного государства или правительства.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

    По его словам, борьба с преступностью требует консолидации усилий всех стран и скоординированных действий.

    Посол также отметил важность проведенной в Баку третьей встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных органов и правоохранительных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Демирчилу подчеркнул, что исламские страны выражают готовность к сотрудничеству в борьбе с коррупционными преступлениями.

    Посол добавил, что двусторонние отношения с Азербайджаном в этой сфере продолжаются:

    "Существует сотрудничество между соответствующими структурами. Мы стараемся сотрудничать, чтобы предотвратить преступления, связанные с коррупцией. Поэтому полезно как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество".

    Моджтаба Демирчилу Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
    İran səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdır
    Global crime cannot be fought by single state alone, Iranian ambassador says
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:51
    SIMA İmza будет применяться для подачи заявок на ипотеку
    Финансы
    17:51
    Рамиль Гасан обсудил с Джевдетом Йылмазом азербайджано-турецкие отношения
    Внешняя политика
    17:39
    АЖД: Новые электропоезда из Китая будут курсировать на маршруте Баку–Газах–Баку
    Инфраструктура
    17:34
    В Азербайджане изменились правила выдачи ипотечных кредитов по гослинии
    Финансы
    17:30
    В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадали
    В регионе
    17:28
    ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в Украине
    Другие страны
    17:22
    AФФА наказала игроков молодежных команд "Сабах" и "Карабах"
    Футбол
    17:15
    Путин: Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли в АЭС "Аккую"
    Энергетика
    17:09
    Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх
    Индивидуальные
    Лента новостей