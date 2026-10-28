Посол Ирана: Борьба с преступностью требует консолидации усилий всех стран
- 28 октября, 2026
- 16:40
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Сегодня борьба с преступностью в мире невозможна усилиями лишь одного государства или правительства.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.
По его словам, борьба с преступностью требует консолидации усилий всех стран и скоординированных действий.
Посол также отметил важность проведенной в Баку третьей встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных органов и правоохранительных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Демирчилу подчеркнул, что исламские страны выражают готовность к сотрудничеству в борьбе с коррупционными преступлениями.
Посол добавил, что двусторонние отношения с Азербайджаном в этой сфере продолжаются:
"Существует сотрудничество между соответствующими структурами. Мы стараемся сотрудничать, чтобы предотвратить преступления, связанные с коррупцией. Поэтому полезно как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество".