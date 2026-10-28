İran səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdır
- 28 oktyabr, 2026
- 16:00
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Bu gün dünyada cinayətkarlığa qarşı ancaq bir dövlət və ya hökumətin ərazisində mübarizə aparıla bilməz.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Müctəba Dəmirçilu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O qeyd edib ki, bütün dünya mütəşəkkil və koordinasiyalı şəkildə bununla mübarizə aparmalıdır:
"Ona görə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) çərçivəsində keçirilən bu iclas çox əhəmiyyətlidir. İclasda da mesaj verildiyi kimi, İslam ölkələri korrupsiya cinayətləri ilə mübarizədə əməkdaşlıq ifadə edirlər".
Səfir eyni zamanda qeyd edib ki, bu sahədə Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələr də davam edir:
"Uyğun strukturlar arasında əməkdaşlıq var. Cinayətkarlıqla mübarizə o demək deyil ki, biz cinayətin baş verməsini gözləyək, sonra addım ataq. Çalışırıq korrupsiya ilə əlaqədar cinayətlərin baş verməsinə imkan yaranmaması üçün əməkdaşlıq edək. Buna görə, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdır".