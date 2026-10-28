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    Утверждено положение об информационной системе "Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества"

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2026
    • 16:35
    Утверждено положение об информационной системе Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества

    Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении положения об информационной системе "Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества" (ЭРКНИ) и урегулировании связанных с этим вопросов.

    Как сообщает Report, владельцем системы определена Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики, оператором - Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества при этой службе.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа. Министерство экономики должно обеспечить формирование, ведение и развитие ЭРКНИ, а в течение 18 месяцев - перенести в систему документы и сведения, хранящиеся в информационных ресурсах организаций, мигрировать данные из системы электронного кадастрового учета земель и прекратить ее работу.

    Совместно с Министерством цифрового развития и транспорта ведомство также должно обеспечить размещение и совершенствование ЭРКНИ в "Правительственном облаке" (G-cloud), а также ее включение в соответствующие государственные реестры.

    Министерству цифрового развития и транспорта в течение 18 месяцев поручено совместно с госорганами обеспечить передачу в ЭРКНИ необходимых документов и сведений через Информационную систему электронного правительства.

    Ведомство также совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности должно принять меры по выполнению требований указа о государственных информационных ресурсах и системах.

    Ильхам Алиев
    "Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib
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