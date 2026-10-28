UKMTO сообщил о пиратских группировках в Аденском заливе
Другие страны
- 28 октября, 2026
- 16:37
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Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получила сообщения из различных источников о подозрительной активности в Аденском заливе.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.
"Это может указывать на деятельность пиратских группировок. В сообщениях описывается несколько случаев обнаружения подозрительных небольших судов, действующих вблизи торговых судов. В одном из сообщений описывается лодка зелено-синего цвета с двумя лестницами и одним крюком, на борту которой находилось 9 человек", - сказано в сообщении.
В связи с инцидентом ведется расследование.
Судам, проходящим через этот район, рекомендуется соблюдать осторожность, и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.
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