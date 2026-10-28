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    UKMTO сообщил о пиратских группировках в Аденском заливе

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 16:37
    UKMTO сообщил о пиратских группировках в Аденском заливе

    Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получила сообщения из различных источников о подозрительной активности в Аденском заливе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.

    "Это может указывать на деятельность пиратских группировок. В сообщениях описывается несколько случаев обнаружения подозрительных небольших судов, действующих вблизи торговых судов. В одном из сообщений описывается лодка зелено-синего цвета с двумя лестницами и одним крюком, на борту которой находилось 9 человек", - сказано в сообщении.

    В связи с инцидентом ведется расследование.

    Судам, проходящим через этот район, рекомендуется соблюдать осторожность, и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

    Пиратство Аденский залив Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    UKMTO Ədən körfəzində ticarət gəmilərinə yaxınlaşan şübhəli gəmilər barədə xəbərdarlıq edib
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