UKMTO сообщил о пиратских группировках в Аденском заливе

Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получила сообщения из различных источников о подозрительной активности в Аденском заливе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.

"Это может указывать на деятельность пиратских группировок. В сообщениях описывается несколько случаев обнаружения подозрительных небольших судов, действующих вблизи торговых судов. В одном из сообщений описывается лодка зелено-синего цвета с двумя лестницами и одним крюком, на борту которой находилось 9 человек", - сказано в сообщении.

В связи с инцидентом ведется расследование.

Судам, проходящим через этот район, рекомендуется соблюдать осторожность, и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.