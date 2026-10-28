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    UKMTO Ədən körfəzində ticarət gəmilərinə yaxınlaşan şübhəli gəmilər barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 17:03
    UKMTO Ədən körfəzində ticarət gəmilərinə yaxınlaşan şübhəli gəmilər barədə xəbərdarlıq edib

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) müxtəlif mənbələrdən Ədən körfəzində şübhəli fəaliyyət barədə məlumatlar alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UKMTO-nun məlumatında bildirilib.

    "Bu, pirat qruplaşmalarının fəaliyyətinə işarə edə bilər. Məlumatlarda ticarət gəmilərinin yaxınlığında hərəkət edən şübhəli kiçik gəmilərin aşkar edildiyi bir neçə hal təsvir olunur", - məlumatda qeyd olunub.

    İnsidentlə əlaqədar araşdırma aparılır.

    Bu ərazidən keçən gəmilərə ehtiyatlı olmaq və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə UKMTO-ya məlumat vermək tövsiyə edilir.

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Ədən körfəzi
    UKMTO сообщил о пиратских группировках в Аденском заливе
    MiniBoss
    MiniBoss

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