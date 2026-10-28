UKMTO Ədən körfəzində ticarət gəmilərinə yaxınlaşan şübhəli gəmilər barədə xəbərdarlıq edib
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 17:03
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Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) müxtəlif mənbələrdən Ədən körfəzində şübhəli fəaliyyət barədə məlumatlar alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UKMTO-nun məlumatında bildirilib.
"Bu, pirat qruplaşmalarının fəaliyyətinə işarə edə bilər. Məlumatlarda ticarət gəmilərinin yaxınlığında hərəkət edən şübhəli kiçik gəmilərin aşkar edildiyi bir neçə hal təsvir olunur", - məlumatda qeyd olunub.
İnsidentlə əlaqədar araşdırma aparılır.
Bu ərazidən keçən gəmilərə ehtiyatlı olmaq və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə UKMTO-ya məlumat vermək tövsiyə edilir.
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