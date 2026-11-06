Картвелишвили: Укрепление связей с Азербайджаном и Турцией отвечает интересам Грузии

Углубление сотрудничества с Китаем и укрепление стратегических связей с Азербайджаном и Турцией отвечают долгосрочным интересам Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил член политической партии "Сила народа" Давит Картвелишвили.

Он отметил, что визит вице-президента Китая Хань Чжэна в Грузию повышает региональное и экономическое значение страны. Он подчеркнул, что Грузия является важным звеном Среднего коридора для Китая, соединяющего Азию с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

Картвелишвили заявил, что в этом контексте региональное партнерство и транспортные связи, включающие Азербайджан, укрепляют стратегическое положение Грузии.

Он подчеркнул, что черноморские порты, железнодорожная и автодорожная инфраструктура, а также перспективы глубоководного порта Анаклия способны превратить Грузию в важный транспортный узел между Востоком и Западом.

Картвелишвили также затронул запланированный на 8 ноября визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Он отметил, что укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией имеет важное значение с точки зрения стабильности и экономического развития Южного Кавказа.