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    Картвелишвили: Укрепление связей с Азербайджаном и Турцией отвечает интересам Грузии

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 12:36
    Картвелишвили: Укрепление связей с Азербайджаном и Турцией отвечает интересам Грузии

    Углубление сотрудничества с Китаем и укрепление стратегических связей с Азербайджаном и Турцией отвечают долгосрочным интересам Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил член политической партии "Сила народа" Давит Картвелишвили.

    Он отметил, что визит вице-президента Китая Хань Чжэна в Грузию повышает региональное и экономическое значение страны. Он подчеркнул, что Грузия является важным звеном Среднего коридора для Китая, соединяющего Азию с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

    Картвелишвили заявил, что в этом контексте региональное партнерство и транспортные связи, включающие Азербайджан, укрепляют стратегическое положение Грузии.

    Он подчеркнул, что черноморские порты, железнодорожная и автодорожная инфраструктура, а также перспективы глубоководного порта Анаклия способны превратить Грузию в важный транспортный узел между Востоком и Западом.

    Картвелишвили также затронул запланированный на 8 ноября визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Он отметил, что укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией имеет важное значение с точки зрения стабильности и экономического развития Южного Кавказа.

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-грузинские отношения
    Kartvelişvili: Çinlə əməkdaşlıqla yanaşı, Azərbaycan və Türkiyə ilə strateji əlaqələri gücləndirmək vacibdir
    Georgia stands to gain from stronger ties with China, Azerbaijan and Türkiye, politician says
    44 filmi
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