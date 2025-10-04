Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набирает 77,4%
В регионе
- 04 октября, 2025
- 20:19
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе получает 77,4% голосов на муниципальных выборах.
Как передает Report, данные экзитполов компании "Горби" опубликовал грузинский телеканал "Имеди".
Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он получает 8,8% голосов. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия. Его поддержали 6,7% избирателей.
Последние новости
21:20
Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития страныВ регионе
21:16
Каха Каладзе переизбран мэром ТбилисиВ регионе
21:09
Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народаВ регионе
21:03
В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадалиПроисшествия
21:02
Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в ТбилисиВ регионе
20:51
При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человекДругие страны
20:42
"Грузинская мечта" объявила о победе на муниципальных выборахВ регионе
20:36
Зеленский ввел новые санкции против РоссииДругие страны
20:28
Фото