    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набирает 77,4%

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 20:19
    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набирает 77,4%

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе получает 77,4% голосов на муниципальных выборах.

    Как передает Report, данные экзитполов компании "Горби" опубликовал грузинский телеканал "Имеди".

    Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он получает 8,8% голосов. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия. Его поддержали 6,7% избирателей.

    Лента новостей