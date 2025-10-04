Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набирает 77,4%

Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития страны В регионе

Каха Каладзе переизбран мэром Тбилиси В регионе

Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народа В регионе

В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали Происшествия

Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси В регионе

При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человек Другие страны

"Грузинская мечта" объявила о победе на муниципальных выборах В регионе

Зеленский ввел новые санкции против России Другие страны