    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 20:26
    Hakim partiyanın Tbilsi merliyinə namizədi Kaladze səslərin 77,4%-ni toplayıb

    Hakim "Gürcü arzusu" Partiyasının Tbilisi meri vəzifəsinə namizədi Kaxa Kaladze bələdiyyə seçkilərində səslərin 77,4%-ni qazanır.

    "Report"un məlumatına görə, "Gorbi" şirkətinin exit-poll məlumatları gürcü televiziyası "İmedi" tərəfindən dərc edilib.

    İkinci yerdə müxalifət partiyaları "Güclü Gürcüstan" və "Gürcüstan üçün Qaxariya"nın namizədi İrakli Kupradze qərarlaşıb. O, səslərin 8,8%-ni qazanıb. Üçlüyü "Qırçı"nın namizədi Yaqo Xviçiya tamamlayıb. Onu seçicilərin 6,7%-i dəstəkləyib.

    Gürcü Arzusu Partiyası Gürcüstan seçki Tbilisi
    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набирает 77,4%

