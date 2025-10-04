Hakim partiyanın Tbilsi merliyinə namizədi Kaladze səslərin 77,4%-ni toplayıb
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 20:26
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyasının Tbilisi meri vəzifəsinə namizədi Kaxa Kaladze bələdiyyə seçkilərində səslərin 77,4%-ni qazanır.
"Report"un məlumatına görə, "Gorbi" şirkətinin exit-poll məlumatları gürcü televiziyası "İmedi" tərəfindən dərc edilib.
İkinci yerdə müxalifət partiyaları "Güclü Gürcüstan" və "Gürcüstan üçün Qaxariya"nın namizədi İrakli Kupradze qərarlaşıb. O, səslərin 8,8%-ni qazanıb. Üçlüyü "Qırçı"nın namizədi Yaqo Xviçiya tamamlayıb. Onu seçicilərin 6,7%-i dəstəkləyib.
Son xəbərlər
21:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulubDigər
21:25
III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıbFərdi
21:21
Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilibRegion
21:14
Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edibDigər ölkələr
21:10
Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"Fərdi
21:06
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edibRegion
21:06
Kobaxidze: Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idiRegion
21:00
Papuaşvili: Bu qələbə xalqla birgə qazandığımız tarixi uğurdurRegion
20:53