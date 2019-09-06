​Кандидат на пост премьер-министра Грузии пригрозил оппозиции

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария пригрозил членам оппозиционной партии Единого национального движения.

Как сообщает грузинское бюро Report, на парламентских слушаниях он назвал эту партию уличной оппозицией.

Г.Гахария заявил, что покончит с этой партией: "Я не намерен никуда уходить. Я, граждане Грузии и избиратели положат конец вашей партии. Вы - обычная уличная оппозиция, и вы останетесь на улице в 2020 году".

Он обвинил партию во лжи и клевете. После этого депутаты от партии Единого национального движения покинули парламент и слушания были отложены. Депутаты-оппозиционеры примкнули к акции протеста перед зданием парламента.

В ходе слушаний в парламенте оппозиционная фракция добилась трансляции на большом мониторе видеоролика, отражающего события 20-21 июня в Тбилиси. В этом видеоролике Гахария был назван виновным.