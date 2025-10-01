Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 15:11
    Каллас: В ЕС пока нет решения по вопросу использования замороженных активов РФ

    Руководители стран ЕС пока не пришли к общему мнению по поводу идеи использования замороженных активов РФ на нужды Украины.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Копенгагене.

    "Не все страны ЕС согласны с планом. Нам еще нужно проделать большую работу", - сказала она.

    При этом Каллас отметила, что в нынешней ситуации не хотела бы называть дедлайн для принятия решения.

    "Мы будем стараться работать как можно быстрее", - отметила верховный представитель ЕС.

    Отметим, что в столице Дании 1-2 октября в Копенгагене пройдут неформальной встречи глав государств и правительств ЕС, затем 7-ой саммит Европейского политического сообщества.

