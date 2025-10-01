Каллас: В ЕС пока нет решения по вопросу использования замороженных активов РФ
Руководители стран ЕС пока не пришли к общему мнению по поводу идеи использования замороженных активов РФ на нужды Украины.
Как передает Report, об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Копенгагене.
"Не все страны ЕС согласны с планом. Нам еще нужно проделать большую работу", - сказала она.
При этом Каллас отметила, что в нынешней ситуации не хотела бы называть дедлайн для принятия решения.
"Мы будем стараться работать как можно быстрее", - отметила верховный представитель ЕС.
Отметим, что в столице Дании 1-2 октября в Копенгагене пройдут неформальной встречи глав государств и правительств ЕС, затем 7-ой саммит Европейского политического сообщества.
