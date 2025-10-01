İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsi ilə bağlı hələ qərar verməyib

    Region
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsi ilə bağlı hələ qərar verməyib

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin rəhbərləri hələlik Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın ehtiyacları üçün istifadəsi ideyası barədə ümumi fikrə gəlməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kopenhagendə jurnalistlərə Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib.

    "Aİ ölkələrinin heç də hamısı planla razı deyil. Bizim hələ çox işimiz var", - o bildirib.

    Eyni zamanda, K.Kallas hazırkı vəziyyətdə qərar qəbul edilməsi üçün son tarix təyin etmək istəmədiyini qeyd edib.

    "Mümkün qədər tez işləməyə çalışacağıq", - Aİ-nin ali nümayəndəsi vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, 1-2 oktyabrda Kopenhagendə Aİ dövlət və hökumət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü, sonra isə Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci sammiti keçiriləcək.

    Avropa İttifaqı Kaya Kallas Rusiya Dondurulmuş aktivlər
    Каллас: В ЕС пока нет решения по вопросу использования замороженных активов РФ

