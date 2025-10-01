Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsi ilə bağlı hələ qərar verməyib
Region
- 01 oktyabr, 2025
- 15:50
Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin rəhbərləri hələlik Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın ehtiyacları üçün istifadəsi ideyası barədə ümumi fikrə gəlməyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kopenhagendə jurnalistlərə Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib.
"Aİ ölkələrinin heç də hamısı planla razı deyil. Bizim hələ çox işimiz var", - o bildirib.
Eyni zamanda, K.Kallas hazırkı vəziyyətdə qərar qəbul edilməsi üçün son tarix təyin etmək istəmədiyini qeyd edib.
"Mümkün qədər tez işləməyə çalışacağıq", - Aİ-nin ali nümayəndəsi vurğulayıb.
Qeyd edək ki, 1-2 oktyabrda Kopenhagendə Aİ dövlət və hökumət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü, sonra isə Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci sammiti keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:52
Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"İnfrastruktur
12:51
Foto
Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilibİdman
12:51
Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edibXarici siyasət
12:50
Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
12:44
Video
Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisinizXarici siyasət
12:41
Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcəkDigər ölkələr
12:38
AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"Fərdi
12:35
Foto
İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edirXarici siyasət
12:34