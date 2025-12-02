Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Каллас: ЕС выделяет Армении 15 млн евро на поддержку мирного процесса с Азербайджаном

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 15:16
    Европейский союз (ЕС) выделяет Армении 15 млн евро в рамках мирного процесса с Азербайджаном.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе, выступая с совместным заявлением с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    "Парафирование соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в августе (в Вашингтоне - ред.), стало настоящим прорывом и положило конец многолетнему конфликту между двумя странами. Европейский союз оказывает вам (Армении - ред.) полную поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении 15 млн евро на поддержание мира и повышение устойчивости Армении. Это позволит профинансировать целый ряд инициатив, включая разминирование, обучение и поставку оборудования, а также меры по укреплению доверия в регионе", - сказала Каллас.

    Она также предупредила, что Армения в 2026 году по мере приближения парламентских выборов может столкнуться с усилением кампаний дезинформации и вмешательств со стороны соседних стран. "Европейское финансирование будет направлено и на выявление, анализ и оперативное реагирование на иностранное вмешательство", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

    Kallas: Aİ Azərbaycanla sülh prosesinin dəstəklənməsi üçün Ermənistana 15 milyon avro ayırır
    EU allocates €15M to Armenia to support peace process with Azerbaijan
