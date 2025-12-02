Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Каллас: ЕС готов к серьезным шагам для поддержки мирного процесса на Южном Кавказе

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 16:21
    Для Европейского союза ключевым приоритетом остается нормализация отношений Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией.

    Об этом отвечая на вопрос европейского бюро Report, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе совместно с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    "Это важно для транспортного сообщения, это важно для процветания, это важно также для людей во всех этих странах. Поэтому мы обсуждали, что именно мы можем сделать для этого", - сказала Каллас, отвечая на вопрос, что может сделать ЕС для содействия миру в регионе.

    По ее словам, ЕС может проводить встречи со всеми партнерами и сторонами, обсуждать разные вопросы на двусторонних и многосторонних встречах.

    "Мы уже провели региональные форумы, на которые пригласили всех для обсуждения конкретных шагов. Иногда все сводятся к таким вроде бы небольшим вещам, как например, открытие пограничных пропускных пунктов, транспортная доступность, железные дороги или энергетическая инфраструктура", - отметила она.

    При этом Каллас подчеркнула, что ЕС готов и к более серьезным действиям, чтобы поддержать процесс нормализации между странами, и призвала Азербайджан и Турцию к шагам в этом направлении.

    Кая Каллас Арарат Мирзоян Армения Азербайджан Турция
    Aİ Cənubi Qafqazda sülh prosesini dəstəkləmək üçün ciddi addımlar atmağa hazırdır
    Kallas: EU ready to take serious steps to support peace process in South Caucasus
