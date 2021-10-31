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Каха Каладзе во второй раз избран мэром Тбилиси

Каха Каладзе во второй раз избран мэром Тбилиси Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси на следующие 4 года, набрав 55,6% голосов.
В регионе
31 октября 2021 г. 08:28
Каха Каладзе во второй раз избран мэром Тбилиси
Каха Каладзе

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси на следующие 4 года, набрав 55,6% голосов.

Как сообщает местное бюро Report, об этом стало известно после того, как Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала голоса на 768 (99,87%) из 769 избирательных участков столицы.

Его оппонент, кандидат от оппозиции "Единое национальное движение" Ника Мелия, набрал 44,4%.

Напомним, что Каладзе впервые был избран мэром Тбилиси в ноябре 2017 года. Он начал свою политическую карьеру в 2012 году в тогдашней правящей партии "Грузинская мечта". В настоящее время он является одним из главных ее лидеров. 43-летний бывший футболист занимал пост министра энергетики с октября 2012 года, прежде чем был избран мэром столицы.

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Версия на азербайджанском языке Kaxa Kaladze ikinci dəfə Tbilisi meri seçilib

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