Каха Каладзе во второй раз избран мэром Тбилиси

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси на следующие 4 года, набрав 55,6% голосов.

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси на следующие 4 года, набрав 55,6% голосов.

Как сообщает местное бюро Report, об этом стало известно после того, как Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала голоса на 768 (99,87%) из 769 избирательных участков столицы.

Его оппонент, кандидат от оппозиции "Единое национальное движение" Ника Мелия, набрал 44,4%.

Напомним, что Каладзе впервые был избран мэром Тбилиси в ноябре 2017 года. Он начал свою политическую карьеру в 2012 году в тогдашней правящей партии "Грузинская мечта". В настоящее время он является одним из главных ее лидеров. 43-летний бывший футболист занимал пост министра энергетики с октября 2012 года, прежде чем был избран мэром столицы.