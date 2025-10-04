Каха Каладзе переизбран мэром Тбилиси

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 21:16
    Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, набрав 71,29% голосов избирателей.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

    В выборах мэра Тбилиси участвовали девять кандидатов. Второе место занял кандидат от объединённых оппозиционных партий "Лело" и "За Грузию" Ираклий Купрадзе, получивший 12,52% голосов.

    Отметим, что К. Каладзе занимает должность мэра столицы с 2017 года.

    Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib

