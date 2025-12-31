Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Здоровье
    • 31 декабря, 2025
    • 08:58
    Исследование: Магний повышает эффективность иммунотерапии при раке

    Магний может играть более важную роль в эффективности противоопухолевой иммунотерапии, чем считалось ранее.

    Как передает Report, к такому выводу пришли итальянские онкологи, проанализировавшие данные экспериментальных и клинических исследований, посвященных связи уровня магния и ответа на современные методы лечения рака. Обзор опубликован в журнале Nutrients.

    Авторы отмечают, что магний необходим для нормальной работы ключевых клеток иммунной системы - Т-лимфоцитов и натуральных киллеров, которые лежат в основе действия иммунных чекпоинт-ингибиторов и CAR-T-терапии. При дефиците магния снижается способность иммунных клеток распознавать и уничтожать опухоль, тогда как нормальный или слегка повышенный уровень этого микроэлемента может усиливать противоопухолевый ответ.

    Ретроспективные клинические данные показывают, что у пациентов с нормальным уровнем магния в крови чаще наблюдаются более длительная выживаемость и лучший ответ на иммунотерапию - в том числе при раке легкого, пищевода и лимфомах. Низкий уровень магния, напротив, ассоциировался с худшими исходами, независимо от других факторов риска.

    При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о самостоятельном "лечении магнием". Эффект пока подтвержден в основном наблюдательными исследованиями, а оптимальные дозы и сроки возможной коррекции дефицита не определены. Тем не менее авторы считают, что контроль уровня магния перед и во время иммунотерапии может стать важным вспомогательным инструментом в онкологической практике и требует проверки в будущих клинических испытаниях.

