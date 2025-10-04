İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 21:21
    Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib

    Hakim "Gürcü arzusu" Partiyasının nümayəndəsi Kaxa Kaladze yerli seçkilərdə 71,29% səs toplayaraq Tbilisinin meri seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

    Tbilisi meri seçkilərində 9 namizəd iştirak edib. Birləşmiş müxalifət partiyalarının "Lelo" və "Gürcüstan naminə" Partiyasının namizədi İrakli Kupradze 12,52% səs toplayaraq ikinci olub.

    Qeyd edək ki, K.Kaladze 2017-ci ildən paytaxtın meri postunu tuturdu.

    Gürcüstan Kaxa Kaladze Tbilisi
    Каха Каладзе переизбран мэром Тбилиси

    Son xəbərlər

    21:30

    III MDB Oyunları: Kamandan oxatma yarışlarında bu gün 4 komanda finala yüksəlib

    Fərdi
    21:29

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    21:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulub

    Komanda
    21:25

    III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    21:21

    Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib

    Region
    21:14

    Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edib

    Digər ölkələr
    21:10

    Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"

    Fərdi
    21:06

    Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edib

    Region
    21:06

    Kobaxidze: Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti