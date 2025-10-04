Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 21:21
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyasının nümayəndəsi Kaxa Kaladze yerli seçkilərdə 71,29% səs toplayaraq Tbilisinin meri seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.
Tbilisi meri seçkilərində 9 namizəd iştirak edib. Birləşmiş müxalifət partiyalarının "Lelo" və "Gürcüstan naminə" Partiyasının namizədi İrakli Kupradze 12,52% səs toplayaraq ikinci olub.
Qeyd edək ki, K.Kaladze 2017-ci ildən paytaxtın meri postunu tuturdu.
Son xəbərlər
21:30
III MDB Oyunları: Kamandan oxatma yarışlarında bu gün 4 komanda finala yüksəlibFərdi
21:29
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edibFutbol
21:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulubKomanda
21:25
III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıbFərdi
21:21
Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilibRegion
21:14
Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edibDigər ölkələr
21:10
Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"Fərdi
21:06
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edibRegion
21:06