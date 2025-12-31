Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 31 декабря, 2025
    • 08:40
    Таиланд передал Камбодже 18 камбоджийских военнослужащих, плененных в июле в ходе предыдущего обострения пограничного конфликта между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД Таиланда.

    "Таиланд репатриировал в Камбоджу 18 плененных камбоджийских военных в соответствии с пунктом 11 Совместного заявления Таиланда и Камбоджи, подписанного на третьем специальном заседании Генерального пограничного комитета 27 декабря 2025 года, в котором говорится, что 18 камбоджийских военных будут возвращены в Камбоджу после того, как в течение 72 часов будет полностью соблюден режим прекращения огня. Освобождение также соответствует духу Совместной декларации Таиланда и Камбоджи, подписанной 26 октября 2025 года в Куала-Лумпуре", - говорится в сообщении.

    В ведомстве указали, что возвращение 18 камбоджийских военнопленных стало знаком доброй воли и укрепления доверия.

    "Таиланд надеется, что Камбоджа ответит взаимностью конкретными действиями по содействию в установлении устойчивого мира между двумя странами", - отметили в МИД, добавив, что власти страны обращались с попавшими в плен военными Камбоджи "в соответствии с международным гуманитарным правом".

    Передача военных состоялась в присутствии группы наблюдателей стран АСЕАН.

    Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени 27 декабря по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран.

