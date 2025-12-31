Китай обязал производителей чипов использовать не менее 50% отечественного оборудования

Китай требует от местных производителей микрочипов использовать не менее 50% оборудования китайского производства при строительстве или расширении заводов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, официального решения по этому вопросу нет, однако компании, обращающиеся за государственным одобрением новых производственных мощностей, должны доказать для участия в тендерах, что по меньшей мере половина оборудования является отечественного производства. Заявки, не соответствующие этому требованию, обычно отклоняют.

Таким образом, Китай пытается уменьшить зависимость от иностранных технологий после того, как США в 2023 году усилили экспортные ограничения на поставку передовых чипов и оборудования для их производства, пишет издание.

Источники Reuters отмечают, что власти поощряют компании превышать минимальный порог в 50% и в перспективе стремятся к полному переходу на китайское оборудование. В то же время для самых современных производственных линий требования могут смягчаться из-за отсутствия отечественных аналогов.

Политика уже принесла выгоду китайским поставщикам оборудования: выросли заказы, количество патентов и доходы таких компаний, как Naura и AMEC, в то время как иностранные производители постепенно теряют позиции на китайском рынке.