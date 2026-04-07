Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

Углубление мирных и дружественных отношений между странами Южного Кавказа не имеет альтернативы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.

Он подчеркнул особое значение стратегического партнерства между Тбилиси и Баку, отметив, что взаимные визиты глав государств служат его дальнейшему укреплению.

"Отношения между Грузией и Азербайджаном, стратегическое партнерство, важны. Я приветствую этот визит", - сказал Каладзе.

"На фоне сложных процессов на Ближнем Востоке мир и сотрудничество остаются главными приоритетами. У нас дружеские отношения с Азербайджаном. Такие визиты лидеров способствуют дальнейшему укреплению этих отношений", - заявил он.

По его собственной оценке, в отличие от президента Азербайджана, отдельные европейские политики не говорят целенаправленно о важности Грузии в рамках Среднего коридора.

"Причина, по которой некоторые европейские политики не упоминают роль Грузии (в этом коридоре - ред.), - это политическое решение. В последние годы мы видим давление в адрес нашей страны. Такое отношение неприемлемо", - отметил Каладзе.