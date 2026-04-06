Кабмин Турции на заседании под председательством Эрдогана обсудит Ближний Восток
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 08:43
Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня состоится заседание Кабинета министров.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, на заседании основной темой обсуждений станет напряженность на Ближнем Востоке. На совещании, где будут обсуждаться, в частности, последствия войны в Иране для турецкой экономики, состоится обмен мнениями относительно мер, которые необходимо предпринять для того, чтобы Турция вышла из существующего кризиса с наименьшими потерями.
Кроме того, предметом обсуждения станут текущая ситуация в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи в анклав.
