    Ərdoğanın sədrliyi ilə hökumətin iclası keçiriləcək, regiondakı gərginlik müzakirə olunacaq

    • 06 aprel, 2026
    • 08:34
    Ərdoğanın sədrliyi ilə hökumətin iclası keçiriləcək, regiondakı gərginlik müzakirə olunacaq

    Bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin (NK) iclası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iclasda Yaxın Şərqdəki gərginlik gündəm mövzusu olacaq. Xüsusilə İrandakı savaşın iqtisadiyyata təsirlərinin müzakirə ediləcəyi toplantıda mövcud böhrandan Türkiyənin daha az zərərlə çıxması üçün görüləcək tədbirlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Bundan başqa, Qəzza sektorundakı mövcud vəziyyət və sözügedən əraziyə humanitar yardımların çatdırılması da müzakirə obyekti olacaq.

    Türkiyə Nazirlər Kabineti Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Кабмин Турции на заседании под председательством Эрдогана обсудит Ближний Восток

    Son xəbərlər

    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti