К акции в центре Тбилиси присоединились студенты

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Студенты тбилисских ВУЗов присоединились к акции протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве подростков зимой прошлого года, которая проходит у здания парламента, прилегающий у нему проспект Руставели перекрыт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, студенты заявляют, что не принадлежат ни к одной политической партии и пришли, чтобы поддержать отца убитого подростка и разделить его боль. "Мы все люди, надо поддерживать друг друга. Мы не хотим воспитывать детей в фальши, процессы должны быть прозрачны. Пора установить справедливость в стране!" — заявил один из студентов в ходе митинга.

Протестующих настолько много, что проспект Руставели, где расположено здание парламента, перекрыт.

На митинге присутствуют представители неправительственных организаций, оппозиционеры, общественные деятели. Родители погибших при разных обстоятельствах детей рассказывают у микрофона свои истории. Протестующие также напоминают правительству об уголовных делах, которые не были расследованы за последние годы. Вместе с этим разговоры идут о назначении нового главного прокурора, митингующие анонсируют начало консультаций и хотят самостоятельно представить парламенту новую кандидатуру.