Известный российский медиахолдинг выставлен на продажу

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сделка по продаже российского медиахолдинга РБК - это личное дело частных собственников, Кремль не вмешивается в судьбу холдинга.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"РБК - это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в ее судьбу. Мы считаем любые переговоры частных собственников на этот счет их личным делом, и мы не можем в эти личные дела вмешиваться", - сказал Песков, комментируя информацию о сделке по продаже РБК.

Накануне "Ведомости" сообщили о намерении нынешнего владельца группы "Онэксим" Михаила Прохорова продать РБК. Потенциальным покупателям, согласно источникам газеты, является владелец ЕСН Григорий Березкин (владелец московской версии газеты Metro), а решение может быть принято уже до 1 мая.

Источники "Ведомостей" утверждают, что стороны достигли принципиальной договоренности, в качестве консультанта выступает "ВТБ Капитал".

РБК - медиахолдинг, в который входят одноименный телеканал, интернет и печатные СМИ. После экономического кризиса 2008 года холдинг понес существенные потери и в 2010 году был приобретен группой "Онэксим" Прохорова.