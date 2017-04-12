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    Известный российский медиахолдинг выставлен на продажу

    ​В Кремле назвали продажу РБК личным делом его владельцев

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сделка по продаже российского медиахолдинга  РБК - это личное дело частных собственников, Кремль не вмешивается в судьбу холдинга. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "РБК - это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в ее судьбу. Мы считаем любые переговоры частных собственников на этот счет их личным делом, и мы не можем в эти личные дела вмешиваться", - сказал Песков, комментируя информацию о сделке по продаже РБК.

    Накануне "Ведомости" сообщили о намерении нынешнего владельца группы "Онэксим" Михаила Прохорова продать РБК. Потенциальным покупателям, согласно источникам газеты, является владелец ЕСН Григорий Березкин (владелец московской версии газеты Metro), а решение может быть принято уже до 1 мая.

    Источники "Ведомостей" утверждают, что стороны достигли принципиальной договоренности, в качестве консультанта выступает "ВТБ Капитал".

    РБК -  медиахолдинг, в который входят одноименный телеканал, интернет и печатные СМИ. После экономического кризиса 2008 года холдинг понес существенные потери и в 2010 году был приобретен группой "Онэксим" Прохорова.

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