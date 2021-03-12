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Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби По рассказам Рахиль Авраам, атаки на нее не прекращаются
В регионе
12 марта 2021 г. 19:26
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Рахиль Авраам

"На меня продолжают нападать, под некоторыми моими статьями выложены антисемитские карикатуры". Об этом заявила израильская журналистка Рахиль Авраам в своем интервью Report.

По ее словам, после публикации своих статей в Israil Hayom на нее обрушилась волна негатива и оскорблений со стороны проармянских сил.

"Здесь, в государстве Израиль, возросла активность армянского лобби. Группа профессоров кафедры арменоведения Еврейского университета в Иерусалиме в сопровождении профессора, изучающего армянский язык за рубежом, который опубликовал статью в израильской газете, в которой критиковал всех людей, которые хотят разоблачить широко распространенный антисемитизм в Армении, называя их пропагандистами правительства Азербайджана. На самом деле, Министерство по делам диаспоры Израиля, входящее в состав правительства Израиля, заявила, что в последнее время в Армении широко распространено настроение антисемитизма. Мемориал холокоста неоднократно подвергался актам вандализма, мемориал дружбы между Арменией и Израилем также был осквернен" - заметила журналистка.

По рассказам Рахиль Авраам, атаки на нее никогда не прекращаются. "Некоторые новости отреагировали на это давление, решив больше не публиковать про азербайджанский контент ... но они позволили армянам вести блог, чтобы писать против Азербайджана ... это своего рода позор!" - сказала Авраам.

В конце она призналась, что ее больше всего волнует проблема антисемитизма и то, что "Армения является в значительной степени нацией с высоким уровнем антисемитизма на территории Кавказа. Я думаю, что Израиль должен беспокоиться об этом, однажды это может нам аукнуться."

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Версия на английском языке Israeli journalist attacked by Armenian lobby

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