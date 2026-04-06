Израиль ликвидировал командира спецподразделения "Аль-Кудс" в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировал командира подразделения специальных операций сил "Аль-Кудс" Асгара Багери в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным армии, Багери с 2019 года занимал руководящие должности в структуре "Аль-Кудс" и был причастен к атакам против израильских и американских граждан по всему миру. Также он планировал операции против Израиля, включая действия на его территории, а также в Сирии и Ливане.

Кроме того, по информации ЦАХАЛ, Багери занимался организацией поставок вооружений из Ирана в Израиль.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.