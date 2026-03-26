Израиль и США нанесли удар по пригороду Шираза

Израиль и США нанесли авиаудар по южному пригороду Шираза, расположенному на юге Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA.

По информации агентства, в результате удара есть погибшие, в том числе несовершеннолетние. Точное число жертв пока не раскрывается.

Кроме того, несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Данные о числе пострадавших уточняются.