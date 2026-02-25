Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан Азербайджана
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 11:04
Департамент миграции МВД Грузии в ходе последних операций против нелегальной миграции депортировал из страны 85 иностранных граждан.
Как сообщает грузинское бюро Report, среди депортированных лиц граждане Азербайджана, Турции, России, Ирана, Китая, Индии, Пакистана, Беларуси, Армении и других государств.
Согласно законодательству, этим лицам запрещен повторный въезд в Грузию.
Последние новости
11:10
В Лянкяране оползень вызвал проседание асфальта на дорогеПроисшествия
11:09
Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабитИКТ
11:05
Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничестваВнешняя политика
11:04
Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:02
Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 годаДругие страны
11:01
В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллектаИКТ
11:00
Фото
Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечетиKультурная политика
10:56
В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работеИКТ
10:54