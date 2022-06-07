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Италия поддержала вхождение Грузии в Евросоюз

Италия поддержала вхождение Грузии в Евросоюз Президент Италии Серджо Маттарелла заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что Рим поддерживает вступление кавказского государства в Евросоюз.
В регионе
7 июня 2022 г. 17:29
Италия поддержала вхождение Грузии в Евросоюз

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что Рим поддерживает вступление кавказского государства в Евросоюз.

Как передает Report, об этом сообщает портал Agenda.

Маттарелла считает, что заявка Грузии на членство в ЕС "абсолютно логична", учитывая принадлежность страны к "европейской цивилизации". Маттарелла и Зурабашвили сошлись в том, что у Тбилиси и Рима "общая позиция" по вопросам международной политики.

Глава Италии также рассказал о "единстве" с Грузией во многих сферах, в частности, в экономике и культуре.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал сроки вступления страны в ЕС — от 5 до 10 лет.

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