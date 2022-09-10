ISW: ВСУ освободили 2 500 квадратных км территории и могут окружить Изюм

ВС Украины освободили около 2 500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи ВС России с Изюмом.

ВС Украины освободили около 2 500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи ВС России с Изюмом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики института сообщают, что ВСУ продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма с целью изоляции группировки российских войск.

"Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть позиций ВС РФ на северо-востоке Украины", - говорится в отчете аналитиков.