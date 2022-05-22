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ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье

ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье.
В регионе
22 мая 2022 г. 08:36
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье

Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Херсонской ОГА заявили, что противник пополняет свою группировку в Высокополье из Архангельска на севере области в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область.

Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что указывает на то, что армия РФ потенциально готовится к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики.

В Мелитополе войска вывешивают знамена в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерении их превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в «республику», как "ЛНР" или "ДНР".

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