Истории успеха азербайджанцев в Грузии: завершены съемки фильма "Novella II"

Завершились съемки художественно-документального фильма "Novella II", посвященного историям успеха азербайджанцев, проживающих в Грузии. Проект в настоящее время находится на стадии подготовки к официальной презентации.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта Илькин Гусейнов.

По его словам, хронометраж фильма составляет около 40 минут. Съемки проходили в нескольких регионах Грузии - в Тбилиси, а также в Марнеули, Гардабани и Телави.

Картина рассказывает о молодых азербайджанцах, успешно реализовавших себя в сферах права, медицины, социальной деятельности и спорта, и отражает их профессиональный путь, преодоление трудностей и достигнутые результаты.

Фильм снят компанией Aktual Media при поддержке представителей бизнес-сообщества и в настоящее время находится на финальной стадии монтажа.

Первая часть проекта - "Novella I" - вышла в 2025 году . Новый фильм планируется представить на местных и международных кинофестивалях, а также показать на ведущих грузинских телеканалах - Imedi TV и Rustavi 2.