    Истории успеха азербайджанцев в Грузии: завершены съемки фильма Novella II

    Завершились съемки художественно-документального фильма "Novella II", посвященного историям успеха азербайджанцев, проживающих в Грузии. Проект в настоящее время находится на стадии подготовки к официальной презентации.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта Илькин Гусейнов.

    По его словам, хронометраж фильма составляет около 40 минут. Съемки проходили в нескольких регионах Грузии - в Тбилиси, а также в Марнеули, Гардабани и Телави.

    Картина рассказывает о молодых азербайджанцах, успешно реализовавших себя в сферах права, медицины, социальной деятельности и спорта, и отражает их профессиональный путь, преодоление трудностей и достигнутые результаты.

    Фильм снят компанией Aktual Media при поддержке представителей бизнес-сообщества и в настоящее время находится на финальной стадии монтажа.

    Первая часть проекта - "Novella I" - вышла в 2025 году . Новый фильм планируется представить на местных и международных кинофестивалях, а также показать на ведущих грузинских телеканалах - Imedi TV и Rustavi 2.

    Илькин Гусейнов Азербайджанцы за рубежом Фильм Novella II Грузия Азербайджано-грузинские отношения
    Gürcüstanda azərbaycanlıların uğur hekayələrindən bəhs edən filmin çəkilişləri yekunlaşıb
    Filming of Novella II completed, highlighting Azerbaijani success stories in Georgia

