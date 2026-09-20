ISNA: Журналистам пресс-пула Пезешкиана отказали в визах США
В регионе
- 20 сентября, 2026
- 16:28
Журналистам пресс-пула президента Ирана Масуда Пезешкиана отказали в американских визах.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ISNA.
Согласно информации, репортеры, которые должны были сопровождать Пезешкиана в ходе визита в США, получили отказ в визе.
Президент Ирана, как ожидается, в ближайшие дни посетит Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В рамках визита также запланирован ряд встреч с главами государств и официальными лицами ряда стран.
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