ISNA: Журналистам пресс-пула Пезешкиана отказали в визах США

Журналистам пресс-пула президента Ирана Масуда Пезешкиана отказали в американских визах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ISNA.

Согласно информации, репортеры, которые должны были сопровождать Пезешкиана в ходе визита в США, получили отказ в визе.

Президент Ирана, как ожидается, в ближайшие дни посетит Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В рамках визита также запланирован ряд встреч с главами государств и официальными лицами ряда стран.